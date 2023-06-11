وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية : الليبيون يريدون انتخاب قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسساتهم وإنهاء دورة المراحل الانتقالية.

طرابلس 11 يونيو 2023 م ( وال ) – قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ” روز ماري ديكارلو ” إن الليبيين يريدون انتخاب قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسساتهم وإنهاء دورة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها.

جاء ذلك خلال كلمة ” ديكارلو ” في جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وشددت المسؤولة الاممية على أن المجتمع الدولي في هذا الاطار يحتاج على أن يكون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة على البقاء ” متحدًا” وراء إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام 2023.

ورحّبت ” ديكارلو ” بقرار القمة العربية الأخيرة بشأن التطورات في ليبيا، معتبرة أن ذلك يُعدّ دليلًا على مشاركة الجامعة العربية في حل القضية، خاصة وأنها عضو في الرباعية الليبية إلى جانب الأمم المتحدة.

وأشادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام على وجه الخصوص بـ “تعبير الجامعة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة المستمرة لإيجاد حل سياسي لليبيا”.

من جانبه تطرق أمين عام الجامعة العربية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لتقديم الدعم للشعب الليبي، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، مناشدا الأطراف الليبية تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا مواصلة الجامعة دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، واحترام القانون الإنساني الدولي.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير له، إلى استمرار مشاركة المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، المكونة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، في إطار عملية برلين، والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الهيئة الأممية.

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