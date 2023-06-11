صدور “الفلسفة المتعالية” لفريدريش شليغل بترجمة عربية

تونس 11 يونيو 2023 (وال) _ صدر حديثًا عن “منشورات المتوسط ـ إيطاليا” كتاب الفيلسوف الألماني فريدريش شليغل “الفلسفة المتعالية” (الترستندالية)، ترجمه إلى العربية عن لغته الأصلية المترجم يوسف أشلحي، ليقدم لنا أوَّل كتاب يُترجَم إلى العربية لهذا الشاعر والناقد الألماني، الذي يعد المنظر الحقيقي للرومانسيين الأوائل.

وجاء في تقديمه:

ليس من المبالغة القول إن هذا الكتاب، الذي حمل صيغة دروس ألقاها شليغل في جامعة فيينّا (1800 ـ 1801)، يتنزَّل منزلة الأساس في مجمل ما خطَّه شليغل من أعمال فلسفية؛ ففيه زبدة تصوُّره الفلسفي، وفي طيَّاته يعرِض لملامح نَسَقه الفلسفي، بشكل يُفصِح بصريح العبارة أننا أمام عزم فلسفي مقبل على بناء نَسَق فلسفي، يجاري به كبريات الأنساق الفلسفية التي سبقتْهُ بقليل مثل (فيشته)، أو تزامنت معه مثل (شلينغ)، أو أتت بعده مباشرة (هيغل). فالعصر حينئذ، كما هو معلوم، هو عصر التسابق نحو تشييد أنساق فلسفية، وهي الأنساق التي ذاع صيتها مع فيشته وشلينغ وهيغل.

فريدريش شليغل (Friedrich Schlegel): فيلسوف وشاعر وناقد ألماني، ولد عام 1772 في مدينة هانوفر.

درس منذ عام 1793 الحقوق واللغات القديمة. ويعد المنظر الحقيقي للرومانسيين الأوائل.

وقد استطاع شليغل أن يطور عددًا من الأفكار الفلسفية. أسس مع شقيقه أوغست شليغل مجلة “أتينيوم”.

عاش حياة غير مستقرة، عمل خلالها في عدد من المناصب الجامعية، وتوفي عام 1829 في مدينة درسدن في ألمانيا.

يوسف أشلحي: باحث مغربي حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والدراسات السياسية، ودكتوراه في الفلسفة، يشغل منصب أستاذ التعليم العالي في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس.

من بين ما صدر له: كتاب “جدل الإنسان والطبيعة: أو في مآل الأرض واستنهاض ضمير العالم”، وكتاب “الذات والنسق: مساءلة البنى الأولوية لمنزلة المعقولية في فلسفة هيغل”.(وال _ تونس) ح م

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