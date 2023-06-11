اللافي يبحث مع السفير القطري لدى ليبيا العلاقات الثنائية وملف المصالحة الوطنية

طرابلس 11 يونيو (وال) – بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأحد، مع السفير القطري لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير القطري – في بيان نشرته سفارة قطر في ليبيا عبر حسابها على تويتر – إن بلاده تدعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وجدّد السفير القطري إلتزام بلاده بدعم المسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار والاستقرار. (وال)

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