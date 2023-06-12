الاتحاد الأوروبى يتعهد بمنح تونس مساعدات بأكثر من مليار دولار،

تونس 11 يونيو 2023 م ( وال ) تعهد الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، بمنح تونس مساعدات بأكثر من مليار دولار، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”, جاء ذلك فى إطار زيارة وفد أوروبى رفيع المستوى، يضم رئيسة الوزراء الايطالية “جورجيا ميلونى ” ، ورئيسة المفوضية الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين “، ورئيس الوزراء الهولندى” مارك روته “، إلى تونس.

لمساعدة تونس فى مواجهة أزمتها المالية، وسط قلق أوروبي من انهيار مالى قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا، ومنها الى دول الاتحاد الأوروبى.

من جهته أكد الرئيس التونسى “قيس سعيد “، على أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، قائلاً: “الحل لن يكون على حساب تونس.. لا يمكن أن نقوم بالدور الذى يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم”.

وتوصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في شهرأكتوبر الماضي يقضي بمنحها 1.9 مليار دولار في مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل خفض الدعم الحكومي على المواد الأساسية، وإصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، والتحكم في كتلة الأجور التي تضخمت بشكل كبير خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات مع تونس، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية لم تقدم له أي طلب حيال رغبتها في مراجعة الاتفاق المبدئي.