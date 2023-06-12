( السيفاو ) يبحث مع مدير عام المركز الليبي للدراسات الخطط والبرامج لزيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي .

طرابلس 11يونيو 2023م ( وال )- بحث وزير التعليم التقني والفني ” يخلف سعيد السيفاو ” اليوم الأحد مع مدير عام المركز الليبي للدراسات المستقبلية ” حمزة مصدق “جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمركز ، من أبرزها رسم الخطط والبرامج المشتركة التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي بدولة ليبيا.

وذكرت مصادر الوزارة أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرحاً وافياً عن مهام وخطط المركز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية توظيف اعمال المركز لخدمة طلبة التعليم التقني والفني ، ناهيك عن إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمشاركة في مثل ذلك محلياً وخارجياً، وتشجيع الباحثين والمبتكرين من طلبة التعليم التقني والفني وانخراطهم في الدورات التدريبية .

من جهته قدّم “السيفاو” لمحة عن مسيرة وتطوير التعليم التقني والفني ، لاسيما مواكبة التطور السريع المصاحب للتكنولوجيا في العالم للاستفادة منها بالشكل الامثل وتسخيرها في إعادة البناء والتنمية في ليبيا .

كما اقترح الوزير تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والمركز في الربع الأخير من العام الجاري ، وذلك لإهمية نقل وتبادل الخبرات والكفاءات من الجانبين ، مؤكداً دعم وتسخر كل الامكانيات من قاعات ومسارح واجهزة ومعدات لتلبية متطلبات سوق العمل محليا واقليميا ودوليا.

وضم الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير ” الفرجاني أحمد ” وعضو مجلس إدارة المركز ” أكرم المصري” ومنسق مكتب التعاون الدولي ” خالد المصراتي ” ومتعاون بالمركز ” منصور كرود ” .

وكان رئيس مجلس التخطيط الوطني اصدر ، القرار رقم 23 لسنة 2022، يقضي بإنشاء المركز الليبي للدراسات المستقبلية، وتكون تبعيته لمجلس التخطيط الوطني، وأهدافه، إعداد الدراسات والبحوث التعلمية والثقافية ، وإصدار الصحف والمجلات العلمية والبحثية التخصصية والكتب وغيرها من المهام.

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