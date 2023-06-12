تجدد المعارك في السودان بعد وقت قصير من إنتهاء الهدنة.

الخرطوم 11 يونيو 2023م(وال)- تجددت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد بعد وقت قصير من انتهاء الهدنة التي استمرت 24 ساعة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وشهدت أغلب أحياء الخرطوم معارك وصفت بالأعنف منذ أسابيع استخدم فيها المدفعية الثقيلة و الطيران الحربي الذي قصف قوات الدعم السريع في شارع الغابة وسط العاصمة وأم درمان وأجزاء من مدينة بحري شمالي المدينة.

من جهة أخرى ذكرت نقابة أطباء السودان في بيان الأحد، أن مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد تشهد، منذ 20 أبريل الماضي هجمات متتالية خلَّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين من منازلهم.

وأشارت إلى انهيار المنظومة الصحية والخدمات المدنية وخروج المنظمات الإنسانية عن الخدمة ومغادرتها الولاية لتتحول الجنينة إلى مدينة أشباح ليس فيها سوى رائحة الموت”، حسب البيان.

وكان الجانبان المتقاتلان قد توصلا إلى هدنة بوساطة سعودية – أمريكية لمدة 24 ساعة، بدأت الساعة السادسة صباح السبت بتوقيت السودان وأنتهت اليوم.