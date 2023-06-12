اللافي يلتقي سفير دولة قطر في ليبيا .

طرابلس 11 يونيو 2023 م (وال)-بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأحد مع سفير دولة قطر في ليبيا خالد الدوسري ، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وحسب المجلس الرئاسي فقد أكد السفير القطري خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، ودعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره في المرحلة الحالية خاصة في ما أتخذ من خطوات في ملف المصالحة الوطنية.

بدوره أثنى اللافي خلال اللقاء على دعم دولة قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومتابعة ملف المصالحة الوطنية من مراحله الاولى ، مؤكداً على أن عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية هدفه الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال وفقا للمجلس الرئاسي.