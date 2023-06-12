المؤسسة الوطنية للنفط تسلم محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

طرابلس 12 يونيو 2023 ( وال )- سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني شمال أفريقيا، أمس الأحد ، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، إلى مستشفى نالوت العام.

ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة من خلال صيانة المحطة القديمة ، وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم ، واستعمال المياه المعالجة في الري .

وحضر مراسم تسليم المشروع ، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” حامد بن صالح ” ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة إيني شمال أفريقيا ” عبد العظيم البلوق ” وعميد بلدية نالوت ( عبدالوهاب الحجام) وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.