ليبيا نيوز

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 يونيو 2023 ( وال )- سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني شمال أفريقيا، أمس الأحد ، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، إلى مستشفى نالوت العام.

      ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة من خلال صيانة المحطة القديمة ، وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم ، واستعمال المياه المعالجة في الري .

   وحضر مراسم تسليم المشروع ، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” حامد بن صالح ” ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة إيني شمال أفريقيا ” عبد العظيم البلوق ” وعميد بلدية نالوت ( عبدالوهاب الحجام) وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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