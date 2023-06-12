تركيا: رفع رسوم مرور السفن عبر البوسفور والدردنيل اعتبارًا من يوليو القادم

تركيا 12 يونيو 2023 (وال) ـ أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي” عبد القادر أورال أوغلو” ، ، أن أنقرة قررت رفع رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة أكثر من 8 بالمائة ابتداءً من 1 يوليو القادم.

وأوضح “أورال أوغلو” في تصريح للصحافة المحلية أنه “ابتداءً من 1 يوليو 2023، نرفع هذه الرسوم مرة أخرى إلى 4.42 دولار (أي بزيادة بنسبة 8.3 بالمائة)”.

ويأتي تصريح وزير النقل والبنية التحتية التركي، بعد القرار الذي أعلنته، الإثنين الماضي، الدائرة الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، عن الزيادة المخططة لرسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وتتوقع الدائرة الرئيسية للشؤون البحرية أن تبلغ عائدات البلاد بعد اتخاذ هذا القرار 900 مليون دولار خلال هذا العام.

وفي أكتوبر الماضي زادت السلطات التركية رسوم مرور السفن التجارية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 5 أضعاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال