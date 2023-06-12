إيطاليا 12 يونيو 2023 (وال) ـ توفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق “سيلفيو برلوسكوني” عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الإثنين. وكان الملياردير قطب الإعلام، قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو؛ بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم […]

ظهرت المقالة وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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