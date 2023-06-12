الناتو يجري أكبر مناورات لقواته الجوية في ألمانيا.

برلين 12 يونيو 2023 م ( وال ) – يجري حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الاثنين أكبر مناورات في تاريخه لقواته الجوية في المجال الجوي الألماني، وذلك لمدة أسبوعين، وبمشاركة حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة.

وتقام المناورات التي تحمل اسم “اير دفيندر 2023” تحت قيادة الجيش الألماني، وتهدف إلى تدريب قوات “الناتو” على كيفية صد هجوم وهمي.

وتجري المناورات، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وسط ذروة الرحلات الجوية خلال فصل الصيف، وتتفاوت تقديرات مستوى الاضطراب الذي ستسببه للحركة الجوية المدنية.

وتتأثر ثلاث مناطق جوية في ألمانيا بشكل مباشر بالتدريبات، وهي: أجزاء من شمال ألمانيا وبحر الشمال، وأجزاء من شرق ألمانيا وبحر البلطيق، وأجزاء من جنوب غرب ألمانيا.

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