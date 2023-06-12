الفنان علي أحمد سالم ضيف شرف مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان

عمان 12 يونيو 2023 (وال) اختير الفنان “علي أحمد سالم” ضيف شرف من قبل اللجنة المنظمة لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي، وسيكون موعد المهرجان يوم 20 يونيو الجاري بالعاصمة الأردنية عمّان.

وجاء في صيغة التحرير التي أرسلتها الفنانة أمل الدباس رئيسة اللجنة العليا للمهرجان: (الأستاذ علي أحمد سالم المحترم، إنه لما عُرف عنكم من رفعة فنية كبيرة وإبداع متميز وخبرة عملية عميقة فإنه يسرنا دعوتكم كضيف شرف على المهرجان، آملين أن تحظى هذه الدعوة بكريم موافقتكم).

والفنان “علي أحمد سالم” غني عن التعريف حيث بدأ مسيرته الفنية بفرقة المسرح الشعبي ببنغازي، كما أن له دورا مميزا بإعداد وتقديم وإخراج الكثير من البرامج والمسلسلات المسموعة والمرئية، ومن أهم أعماله التي اشتهر بها تجسيده لدور الصحابي بلال بن رباح في فيلم الرسالة. (وال ـ عمان) ص غ

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