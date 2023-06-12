ليبيا نيوز

ليبيا الثالثة أفريقيا في احتياطي الذهب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ألمانيا 12 يونيو 2023 (وال) احتلت ليبيا المرتبة الثالثة ضمن تصنيف الدول الإفريقية الأكثر امتلاكا لاحتياطي الذهب، بـ 117 طنا. وفق ما نشره موقع “Statista”. 

فيما حلت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا بامتلاكها نحو 174 طنا، تلتها جنوب أفريقيا باحتياطي بلغ 125 طن.
وجاءت كل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي. تليهما نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.

وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.

وفقًا للبنوك المركزية المختلفة، لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة بما يعادل 574.2 مليار دولار في الترتيب العالمي الذي تهيمن عليه الصين بنحو 3300 مليار دولار

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وكالة الانباء الليبية وال

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