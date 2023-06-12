بحث تعزيز الاستثمار المشترك بين المؤسسات الليبية واليابانية

تونس 12 يونيو 2023 (وال) _ بحث القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في جمهورية تونس السيد مصطفى قدارة، مع القائم بالأعمال ورئيس البعثة اليابانية لدى ليبيا السيد ماساكي أماديرا، سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي حضرته النائبة المرافقة لرئيس البعثة اليابانية، فرص التعاون في مجالات (الاستثمار، التجارة، التكنولوجيا والطاقة)، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول أيضاً، تبادل الآراء والمعلومات حول التحديات والفرص الاقتصادية في البلدين، تعزيز التجارة والاستثمار المشترك بين الشركات والمؤسسات الليبية واليابانية.

هذا وأكد الطرفان، إن من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، يمكن تعزيز التنمية المشتركة وتحقيق تبادل متبادل للفوائد الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعاون البلدين في مجالات متنوعة. (وال _ تونس)

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