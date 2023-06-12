قدارة يتفقد سير امتحانات الطلبة الذين يتعالجون في مصحات تونس

تونس 12 يونيو 2023 (وال) _ تفقد القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس السيد مصطفى قدارة، سير امتحانات الطلبة الذين يتلقون العلاج في مصحات تونس.

هذا وقام قدارة بزيارة المصحات التي يتواجد بها الطلبة، للاطمئنان على سير الامتحانات التي يجرونها، في إتمام مرحلتي التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) والمتوسط (الشهادة الثانوية).

وجاءت هذه الزيارة، ضمن زيارات عدة قام بها القائم بأعمال السفارة الليبية والوفد المرافق له من الملحقية الأكاديمية بالسفارة، لعديد من المدارس الليبية في العاصمة تونس.

يذكر إن زيارة القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس والوفد المرافق له من الملحقية الأكاديمية لكلّ من مصحة المنار ومصحة الأطفال، تأتي لضمان سير الامتحانات بطريقة تناسب وضعهم الصحي. (وال _ تونس)

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