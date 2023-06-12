طرابلس تحتضن ملتقى إصــلاح وتطـوير النـظام الصحي فـي ليبيا .

طرابلس 12 يونيو 2023 م ( وال ) – احتضن مقر المجلس الوطني لتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة طرابلس أمس الاحد الاجتماع الأول لملتقى المهتميـــن والمختصيـن في مجال إصلاح وتطوير النظام الصحي،

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع الذي حضره كيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ” سعدالدين عبدالوكيل ” ومدير عام المجلس ” محمود الفطيسي” تم خلاله استعرض خطةحكومة الوحدة الوطنية لتعافي القطاع الصحي، ومقترح إتاحة وتعزيز الخدمات الصحية، ونموذج تمويل الرعاية الصحية وفــق أسس اقتصادية، ومشروع التحول الرقمي للقطاع الصحي.

من جانبه ذكر المجلس الوطني لتطوير الاقتصادي والاجتماعي عبر صفحته الرسمية بعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على أهميـة ما تم استعراضه وتضمين بعض التوصيات والملاحظـات المقدمـة من المشاركيــن، تمهيداً لصياغة خطــة إصلاح القـطاع الصحي في ليبيا بشكلهــا النهائي، وعرضها على رئيس مجلـس الوزراء خلال الإجتماع الثانــي لفعاليات الملتقى المقرر عقده اليوم الاثنين 12-6-2023م.

شارك في الاجتماع لفيف من أصحاب المصـلحة متمثلين في رؤساء بعض المؤسسات والجهات الحكوميـة المعنية بموضوع الملتقى، وعدد من مدراء المستشفيات العامة ومسؤولي القطاع الخاص، وبمشاركة عدد من الخبراء والكفاءات الوطنيـة.

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