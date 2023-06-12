المنقوش تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الجامعة العربية وجزر الباسيفيك

الرياض 12 يونيو 2023 (وال) _ بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني، بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، آليات وبرامج نشاطات التعاون وتطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات، لما لهذا التعاون من أهمية استراتيجية إيجابية، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين.

المنقوش شاركت في الاجتماع، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية. (وال _ الرياض)

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