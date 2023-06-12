الخارجية الإيطالية: سنطلب من المشير حفتر التعاون معنا في وقف عمليات الهجرة غير الشرعية

روما 12 يونيو 2023 (وال) _ ذكر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوزي، إن إيطاليا ستقدم طلب إلى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، للتعاون المثمر في وقف عمليات الهجرة غير الشرعية من شرق ليبيا.

ولفت (وبينتيدوزي) في مؤتمر صحفي السبت الماضي، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إبرام اتفاق لتحقيق ذلك في الوقت الحالي، فهو ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وأوضح: إن في الوقت الحالي، تهدف الاتصالات قبل كل شيء إلى دعم ذلك الجزء من ليبيا، فيما يتعلق ببعض مشاريع التنمية الاقتصادية التي طلبها المشير حفتر، مؤكدا إنه سيطلب منه تعاونًا مثمرًا أكثر في وقف عمليات الهجرة غير النظامية. (وال _ روما)

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