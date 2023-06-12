طقس : اجواء متقلبة على مناطق الخليج وبنغازي والجنوب الشرقي .

طرابلس 12 يونيو 2023 ( وال ) – يبقى الطقس متقلبا على مناطق الخليج وسهل بنغازي والجنوب الشرقي مع رياح نشطة اليوم مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال وهبوط الرؤية الافقية نتيجة لحركة المنخفض الجوي الصحراوي ، في حين تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي من مساء يوم الغد مصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم الاربعاء مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مما تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية، وتسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا يوم الخميس بداية من مناطق الشمال الغربي .

وتتكاثر السحب اليوم على سرت وتكون قليلة على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-28)مْ على المناطق الساحلية , ومابين (30-36)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا يوم الأربعاء.

وستكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط اليوم على الخليج وبنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-30)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (33-36)مْ على اجدابيا ومناطق الوسط وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

كما تتكاثر السحب على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، وتكون السحب قليلة على مناطق الجفرة وسبها وغدامس والحمادة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37-42)مْ, تصل على غات إلى (44)مْ وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مابين (42-45)مْ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على اغلب المناطق والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (20:15) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (05:57).