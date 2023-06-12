رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن اطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن مرض السرطان .

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال)- اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن مرض السرطان ضمن توطين العلاج في الداخل .

واكد الدبيبة في كلمة القاها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل بطرابلس اليوم ان الاستراتيجية ستنطلق في مرحلتها الاولى بالكشف المبكر على مرض سرطان الثدي للنساء ،مشيرا الىان اطلاق وتنفيذ البرنانمج سيقلل من خطورة المرض في مراحله المتأخرة.

واوضح الدبيبة ان توطين العلاج بالداخل يشمل كذلك مرض الضمور العضلي الذي تأخر علاج حالاته والذي بتنفيذه سيكون مرض من الماضي في بلادنا .

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