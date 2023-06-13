ليبيا نيوز

تبادل للسجناء مرتقب بين إيران و أميركا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طهران  12 يونيو 2023 م  ( وال )  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية  “ناصر كنعاني “، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن بلاده قد تجري تبادلًا للسجناء مع الولايات المتحدة قريبًا، إذا أبدت واشنطن حُسن النية.

 كنعاني أوضح : “بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.. المفاوضات جارية عبر وسطاء.. إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب”.

ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران، “سياماك نمازي ” ، وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية، وصدر بحقه حكم في 2016 بالسجن عشر سنوات، بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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