فريق التفتيش الوظيفي يجري زيارة تفتيشية للمستشفيات والمراكز الطبية ببلدية الزنتان.

طرابلس 12 يونيو 2023 م(وال)- أجرى فريق من التفتيش الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية زيارة تفتيشية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ببلدية الزنتان وذلك للإطلاع على مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، والقرارات المنظمة للوظيفة العامة .

واطلع الفريق خلال جولته على عدد من الاجراءات ، التي من بينها الحضور والإنصراف للكوادر الوظيفية سواء الادارية أو الطبية والطبية المساعدة، ومتابعة مدى التزامها بتقديم خدماتها للمواطنين.

وحسب وزارة الخدمة المدنية فقد قام الفريق بإعداد تقرير مفصّل تضمن تسجيل عدة ملاحظات أحيلت للإدارة الرئيسية لإتخاذ الاجراءات اللازمة.