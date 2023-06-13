الدبيبة يشدد على أهمية القضاء على الفساد المستشري في القطاع الصحي بالبلاد.

طرابلس 12 يونيو 2023م ( وال ) – شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” على أهمية تكاتف الجهود للرفع من مستوى الخدمة في القطاع الصحي والقضاء على الفساد المستشري في جميع المستويات، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني لملتقى إصلاح وتطوير النظام الصحي المنعقد تحت شعار ” خارطة طريق تطوير النظام الصحي في ليبيا، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ودعا ” الدبيبة ” إلى ضرورة الاستمرار في عقد الملتقيات للوقوف على التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصحة في البلاد بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

من جهته، أكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ” محمود الفطيسي ” في كلمة له على أهمية عقد هذه الملتقيات، خاصة في القطاعات التي تعاني من مشاكل مزمنة، مبينا أن هذه أحد المهام الملقاة على عاتق المجلس.

واستعرض الملتقى، خطة إدارة أزمة القطاع الصحي والتغطية الشاملة وتمويل الرعاية الصحية، بحضور رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة ووكيل وزارة الخارجية والتعاون والدولي لشؤون المنظمات، وعدد من الخبراء والاستشاريين.

.. (وال ) …