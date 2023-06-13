مجلس النواب يصوت على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

بنغازي 12 يونيو 2023 م (وال)- صوت مجلس النواب اليوم الاثنين بأغلبية النواب الحضور على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق أن النواب ناقشوا بند التوزيع العادل للثروة وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة،

و أضاف أن النواب صوتوا بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.