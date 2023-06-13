شكشك : توجيه الحالات العلاجية للداخل وتسهيل الخدمات الطبية للمواطنين سيسهم في ترشيد الانفاق.

طرابلس 12 يونيو 2023م (وال)- شدد رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” على ضرورة العمل على حوكمة ورقمنه النظام الصحي وإعداد قاعدة بيانات تسهل عملية المتابعة والرقابة على القطاع، مشيدا في الوقت ذاته بدور الحكومة مؤخراً في الإستجابة لتوصيات الديوان لادارة ملف العلاج.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الاثنين، بالمؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل، برعاية جهاز دعم وتطوير العلاج، والمنعقد بقاعة فندق ريكسوس في طرابلس بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء ومديري المستشفيات العامة والمصحات الخاصة.

وطالب رئيس الديوان بضرورة إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة وإتاحة الفرص أمامه، لتحقيق نجاحات تخدم النظام الصحي، من خلال توجيه الحالات العلاجية للداخل وتسهيل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الامر سيسهم في ترشيد الإنفاق، والحد من التحويلات الخارجية من النقد الاجنبي واقتصار عمليات الإيفاد للعلاج بالخارج على الحالات المستعصية التي تتطلب تقنيات عالية إلى حين توفرها بالداخل.

واستعرض ” شكشك ” تجربة الديوان لتوجيه الحكومات السابقة نحو توطين العلاج بالداخل وتوصياته التي توصل إليها من خلال تقييم النظام الصحي بليبيا لعدة سنوات.

واختتم رئيس الديوان كلمته بتمنياته أن يتحول هذا الزخم إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، مبديا استعداد الديوان للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التوطين.

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