مشاركة ليبية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة للكتاب

الدوحة 13 يونيو 2023 (وال) انطلقت يوم أمس الإثنين في العاصمة القطرية فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من” معرض الدوحة للكتاب ” تحت شعار “بالقراءة نرتقي” .

وتشارك في هذه الدورة أكثر من خمسمائة دار نشر محلية وعربية ودولية تمثّل سبعا وثلاثين دولة. وهي تعتبر أكبر مشاركة إذا ما قارناها بالدورات السابقة التي نظمتها وزارة الثقافة القطرية.

وستشارك في هذه الدورة عدة دور نشر ليبية من ضمنها مكتبة الكون ودار الجابر ودار الفضيل ودار جين ومجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، وسيستمر المعرض حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وستقام خلال الدورة ندوات ثقافية وأمسيات شعرية مشتركة بمشاركة العديد من الشعراء،بالإضافة إلى إقامة عدة ورش فنّية وفعاليات تخص الأطفال وعروض مسرحية للدمى، إلى جانب فعاليات تتعلق بالطبخ الحيّ، كما ستقام عروض في الفن التشكيلي والتصوير الضوئي بالإضافة إلى حفلات موسيقية يتم العزف فيها على العود والكمان والقانون. (وال ـ الدوحة) ص غ

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