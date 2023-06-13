المنقوش تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بالرياض .

الرياض 13 يونيو 2023 م ( وال ) – شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاءالمنقوش” في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بالفيسبوك تم خلال الاجتماع بحث آليات وبرامج التعاون وتطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات،لما لهذا التعاون من أهمية استراتيجية إيجابية؛ بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين.

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