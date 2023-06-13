الأعلى للدولة : إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب.

طرابلس 13 يونيو 2023 م ( وال ) – أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيس لجنة (6+6) عن المجلس عمر أبوليفة أحال إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

ونشرالمجلس عبر صفحتها على الفيسبوك مساء أمس منشورا يتضمن نص إحالة المشروعين إلى مجلس النواب، والذي نص على أنه ” بالإشارة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، وقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشأن تكليف لجنة للمشاركة في إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وقرار المجلس الأعلى للدولة رقم (7) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة المذكورة ذاتها، وإلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة من المجلسين بتاريخ 2023/06/03، باجتماعها المنعقد بمدينة بوزنيقة بالمغرب، يسرنا أن نحيل إليكم مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة ومشروع قانون انتخابات مجلس الأمة، وذلك للتفضل بإصدارهما، طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر” .

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