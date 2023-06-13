طرابلس| رابطة الأحزاب الليبية: ضرورة أن يكون لألمانيا دورٌ أكبر في إحداث توافق بين الليبيين بشأن قوانين الانتخابات

طرابلس 13 يونيو 2023 (وال)- أكد رئيس رابطة الأحزاب الليبية وعددٍ من الأعضاء بالرابطة الثلاثاء، على ضرورة أن يكون لألمانيا دورٌ أكبر في إحداث توافق بين الليبيين؛ فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وكذلك دعم الرابطة والقوى السياسية المحلية سياسيًا في مسألة إخراج المرتزقة والقوى العسكرية الأجنبية.

تأكيد الرابطة جاء خلال اللقاء الذي عقد مع مسؤول المكتب السياسي بالسفارة الألمانية والقائم بالأعمال السيدة أنيكا أنجل وعددٍ من المسؤولين بالسفارة الألمانية.

هذا وتم هذا الاجتماع مناقشة عديد القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية.

بدورها، أكدت السيدة أنكا أنجل على الدور المهم الذي تقوم به رابطة الأحزاب الليبية، متعهدة في الوقت ذاته بأن تضغط الدولة الألمانية وفق ما تملك من أساليب سياسية على جميع الأطراف المحلية والدولية باتجاه تحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات خلال هذا العام الجاري. (وال)

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