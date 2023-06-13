ليبيا نيوز

المجلس البلدي الجليدة المنتخب يؤدي القسم القانوني.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الجفارة 13 يونيو 2023 ( وال ) – أدى أعضاء المجلس البلدي الجليدة المنتخبون حديثا ، أمس الاثنين ، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للإدارة المحلية ” نصر الدين المحتوت ” ، ا.

      وأكد أعضاء المجلس بعد أدائهم القسم ، أنهم سيكونوا على مسافة واحدة من الجميع وأنهم سحرصون على لتقديم أفضل الخدمات وتقريبها للمواطنين داخل البلدية .

     جدير بالذكر ، بأنه تم اختيار ” مصباح علي احمد قداد  ” عميدا لبلدية الجليدة من قبل أعضاء المجلس البلدي لبلدية الجليدة . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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