المجلس البلدي الجليدة المنتخب يؤدي القسم القانوني.

الجفارة 13 يونيو 2023 ( وال ) – أدى أعضاء المجلس البلدي الجليدة المنتخبون حديثا ، أمس الاثنين ، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للإدارة المحلية ” نصر الدين المحتوت ” ، ا.

وأكد أعضاء المجلس بعد أدائهم القسم ، أنهم سيكونوا على مسافة واحدة من الجميع وأنهم سحرصون على لتقديم أفضل الخدمات وتقريبها للمواطنين داخل البلدية .

جدير بالذكر ، بأنه تم اختيار ” مصباح علي احمد قداد ” عميدا لبلدية الجليدة من قبل أعضاء المجلس البلدي لبلدية الجليدة .