تونس 12 يونيو 2023 (وال) احتضنت العاصمة التونسية المنتدى العربي الاول للإعلام السياحي الذي أشرفت على تنظيمه المنظمة العربية للسياحة و اتحاد الاذاعات العربية على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 23 المقام بتونس العاصمة. وافتتح فعاليات المنتدى معالي وزير السياحة التونسي السيد “محمد المعز بلحسين” و بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الشيخ”بندر بن […]

ظهرت المقالة “الخبولي” يشارك في المنتدى العربي الأول للإعلام السياحي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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