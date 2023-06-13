ليبيا نيوز

“الخبولي” يشارك في المنتدى العربي الأول للإعلام السياحي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 12 يونيو 2023 (وال) احتضنت العاصمة التونسية المنتدى العربي الاول للإعلام السياحي الذي  أشرفت على تنظيمه المنظمة العربية للسياحة و اتحاد الاذاعات العربية على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 23 المقام بتونس العاصمة. وافتتح فعاليات المنتدى  معالي وزير السياحة التونسي السيد “محمد المعز بلحسين” و بحضور  رئيس المنظمة العربية للسياحة الشيخ”بندر بن […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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