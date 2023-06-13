رئيسة القسم القنصلي الأمريكي تلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية الليبية

طرابلس 13 يونيو 2023 (وال) _ التقت رئيسة القسم القنصلي لدى السفارة الأمريكية في ليبيا بولين كاستنر، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الليبية، بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بموقع “تويتر”.

بدورها، أكدت رئيسة القسم القنصلي: أن معايير المعاملة بالمثل الخاصة بالتأشيرة التي تم اعتبارها منذ 24 مايو، ستساعد في تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والتعليمية والثقافية والتجارية.

وأضافت أن: “هذا تطور إيجابي للغاية ويمثل خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين الشعبين الليبي والأمريكي. (وال _ طرابلس)

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