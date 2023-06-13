طقس : تقلبات جوية تؤثر على مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم .

طرابلس 13 يونيو 2023 ( وال ) – تؤثر التقلبات الجوية على مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار , وتكون مصحوبة بإرتفاع في درجات الحرارة يوم الغد خاصة على (الدواخل والجنوب), وتسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا يوم الخميس علي مناطق الشمال الغربي .

وذكر المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن التقلبات الجوية ستنتقل بداية من مساء يوم الغد لتؤثر على مناطق الشرق ويكون ملحوظا يوم الخميس .

وتوقع المركز أن تكون حالة السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلي قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26-29)مْ على معظم المناطق الساحلية, ومابين (35-40)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد.

وتتكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلي شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24-28)مْ , وتسجل ارتفاعا من يوم الغد خاصة يوم الخميس على أغلب المناطق .

وستكون حالة السماء على مناطق الجفرة وسبها وغدامس والحمادةصافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37-41)مْ, تصل على غدامس إلى (45)مْ ,وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

وتظهر السحب القليلة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل ارتفاعا يوم الخميس على أغلب المناطق .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (20:15) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (05:57) .