ليبيا نيوز

إصابة 22 عسكريا أمريكيا في تحطم مروحية بسوريا يوم الأحد الماضي.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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