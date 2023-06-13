ليبيا نيوز

جلسة حوارية ببنغازي حول مكافحة عمالة الأطفال .

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بنغازي  13 يونيو 2023 (وال) _ نظمت مؤسسة أركان 166 لسيادة القانون  الإثنين ببنغازي، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بإدارة المحامية فريحة الجيلاني.

 وأوضحت عضو منظمة أركان 166 المحامية فريحة الجيلاني: إن المنظمة رغم حدثتها تهتم بنشر ثقافة سيادة القانون، رفع مستوى الوعي المجتمعي القانوني لكل شرائح المجتمع، التعاون مع كل مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية لتطبيق القانون و خلق مشاريع للتنمية المستدامة.

 الجيلاني أضافت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن  بداية أعمال المنظمة سلطت الاهتمام على الطفولة لأنها عنصر يعول عليه في المستقبل. وندعم كل من ينادي بحماية الطفولة، ومكافحة عمالة الأطفال .

 الجدير بالذكر، أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يُحتفل به في 12 يونيو، يهدف إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد  عمل الأطفال  و تقرر أن يكون شعار احتفالية هذا العام هو “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع و إنهاء عمل الأطفال”. 

(وال _ بنغازي) .

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وكالة الأنباء الليبية

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