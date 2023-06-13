جلسة حوارية ببنغازي حول مكافحة عمالة الأطفال .

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال) _ نظمت مؤسسة أركان 166 لسيادة القانون الإثنين ببنغازي، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بإدارة المحامية فريحة الجيلاني.

وأوضحت عضو منظمة أركان 166 المحامية فريحة الجيلاني: إن المنظمة رغم حدثتها تهتم بنشر ثقافة سيادة القانون، رفع مستوى الوعي المجتمعي القانوني لكل شرائح المجتمع، التعاون مع كل مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية لتطبيق القانون و خلق مشاريع للتنمية المستدامة.

الجيلاني أضافت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن بداية أعمال المنظمة سلطت الاهتمام على الطفولة لأنها عنصر يعول عليه في المستقبل. وندعم كل من ينادي بحماية الطفولة، ومكافحة عمالة الأطفال .

الجدير بالذكر، أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يُحتفل به في 12 يونيو، يهدف إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال و تقرر أن يكون شعار احتفالية هذا العام هو “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع و إنهاء عمل الأطفال”.

(وال _ بنغازي) .

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