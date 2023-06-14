مدير أمن الجفارة يناقش مع قيادات بالمديرية تفعيل الدوريات المشتركة.

العزيزية 13 يونيو 2023م(وال)- بحث مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصراللطيف اليوم الثلاثاء مع العديد من رؤساء الأقسام بالمديرية تفعيل الدوريات والبوابات المشتركة .

وذكرت مديرية أمن الجفارة أن اللقاء جمع مكونات البحث الجنائي وشرطة النجدة ورئيس وحدة انضباط الشرطة وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورئيس قسم شؤون المراكز وشؤون الخدمة.

وتناول الاجتماع حسب المديرية مناقشة عدد من القضايا الأمنية داخل مكونات المديرية، ووضع آلية لتفعيل الدوريات والبوابات المشتركة بين قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة وذلك لتعزيز التواجد الأمني بما يضمن الحفاظ على الأمن وفرض القانون وضبط المطلوبين.

كما تم خلال الاجتماع تكليف مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بمتابعة سير عمل الدوريات الأمنية المشتركة بالإضافة إلى تكليف رئيس وحدة الانضباط بالتفتيش المستمر وأعداد تقرير حول الاحتياجات الرئيسية التي تتطلبها طبيعة العمل الشرطي الأمني.