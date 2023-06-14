جهاز دعم مديريات الامن يلقي القبض على 4 مراهقين يمتهنون سرقة المنازل المحيطة بجسر الفروسية جنوب طرابلس.

طرابلس 13 يونيو 2023م (وال) – ضبط عناصر البحث والتحري جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق 4 مراهقين يمتهنون سرقة المنازل.

وأوضح الجهاز في بيان له بأن بلاغات عديدة وردت اليه مفادها وقوع عمليات سرقة لبعض المنازل المحيطة بجسر الفروسية في المدة الماضية.

وأكد الجهاز أن عمليات البحث واسعة النطاق التي قام بها عناصره أدت إلى تحديد المشتبه بهم وضبطهم .

وأشار إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بمسؤولياتهم في سرقة أكثر من 7 منازل بالمنطقة المذكورة حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.