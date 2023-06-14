وزير التعليم العالي يؤكد التزامه الدائم والأبدي بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها والذود عنها .

طرابلس 13 يونيو 2023 (وال)-أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” في بيان تلاه في مقر الوزارة بطرابلس انه تابع ردود الأفعال بشأن إشارته في أحد اللقاءات إلى جرائم الإعدامات والمشانق التي كانت تتم إبان العهد السابق بالجامعات الليبية ومحاولة البعض تحويرها وتوظيفها .

وقال ” القيب ” في بيانه الذي حضره رئيس جامعة طرابلس وجامعة الزيتونة والنقيب العام لاعضاء هيئة التدريس والنقيب العام لموظفي الجامعات الليبية وعمداء كليات الهندسة والعلوم والتربية وعددا من اعضاء هيئة التدريس ” ان إخراج المقارنة عن سياقها وعباراتها أمر توقعناه في حينه وذكرناه صراحة ولكن مالم نكن نتوقعه هو ان يحاول البعض توظيف المقارنة وتحويرها كتحريض منا على هذه الممارسات .

و أكد القيب في البيان الالتزام الدائم والأبدي بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها والذود عنها ، وعدم القبول بأي شكل من الأشكال أي ممارسات من هذا النوع والحرص على تكريسها للعلم والتعليم والرقي بالأخلاق والقيم وبناء الانسان وحماية حقوقه وحرياته.

وقدم القيب في ختام البيان اعتذاره لكل من لمستهم تلك الكلمات ، محييا فيهم همتهم وحرصهم على استقامة المؤسسات وقياداتها ،مشيرا الى أن استقباله لأعضاء هيئة التدريس واعتذاره للجميع ما هو إلا دليل على الوقوف في صف واحد وموقف موحد من هذه الجرائم .

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