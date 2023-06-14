استقرار أسعار النفط ترقبا لإتجاهات الفائدة الأمريكية.

بكين 14 يونيو 2023 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 74.38 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل.

ورفعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الثلاثاء) سقف توقعاتها بشأن نمو الطلب الصيني على النفط في عام 2023، بواقع 840 ألف برميل يوميا ليصل إلى 15.7 مليون برميل يوميا. كما تركت المنظمة توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط لهذا العام دون تغيير، متوقعة نموا على أساس سنوي قدره 2.3 مليون برميل يوميا.

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