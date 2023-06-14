حصيلة الوفيات للمهاجرين غير الشرعيين تسجل أعلى معدلاتها في ليبيا

جنيف 14 يونيو 2023 (وال) أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات من المهاجرين غير الشرعيين على الطرق البرية في شمال أفريقيا.

واوضحت أن 117 مهاجر لقوا حتفهم على الطرق البرية في ليبيا من بين 3789 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي (بين يناير – وديسمبر 2022).

وأشارت المنظمة إلى أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ عام 2017 حيث تم تسجيل 4255 حالة وفاة؛ وبزيادة 11% عن 2021. ولفتت المنظمة إلى أن حوالي من 3800 شخص توفوا على طرق الهجرة داخل ومن شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017.

يشار إلى أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة، تلتها الجزائر مع تسجيل 54 حالة وفاة ثم المغرب (13 حالة) ثم تونس (10 حالات) ثم مصر (9 حالات). (وال ـ جنيف)

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