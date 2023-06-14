رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يحث على اتخاذ إجراءات سريعة وعمل موحد لحل أزمة السودان.

أديس أبابا 14 يونيو 2023( وال ) – أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الحاجة إلى عمل موحد بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والمنظمات الإقليمية والقارية الأخرى لحل أزمة السودان.

و حث في خطابه الرئيسي، أمس الثلاثاء أمام الجمعية العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيغاد المنعقدة في جيبوتي، على اتخاذ إجراءات سريعة وعمل موحد، بالإضافة إلى التضامن القوي.

و لفت رئيس المفوضية إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل بنشاط من أجل حل أزمة أفريقية، مضيفاً أن “التزامنا تجاه السودان يظل كما هو اليوم وفي المستقبل”.

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