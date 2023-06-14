مراقب تعليم الجفرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية .

الجفرة 14يونيو 2023 ( وال ) – تفقد مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة ” علي عبدالدائم ابراهيم ” صحبة مدير مكتب امتحانات الجفرة ، عددا من لجان الامتحانات للشهادة الثانوية بالمؤسسات التعليمية بهون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء للوقوف على التفاصيل المتعلقة بسير الامتحانات .

ويمثل أمام اللجان التسع الموزعة على مناطق الجفرة (871 ) طالب وطالبة منها ثلاثة لجان في هون ولجنتان في كل من ودان وسوكنه ولجنة واحدة في زلة وأخرى في الفقهاء .

و يقوم بالاشراف والمراقبة عدد( 193 ) معلم ومعلمة مجموع رؤساء اللجان والمراقبون والملاحظون والاخصائيون الاجتماعيون والمسعفون الصحيون ، اضافة إلى اللجنة المركزية برئاسة مراقب التربية والتعليم بالبلدية التي تتابع الامتحانات والمشكلة بقرار من وزير التعليم .

(وال الجفرة)