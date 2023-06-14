مراسل (وال) : دوريات المهام الخاصة تعثر على قارب هجرة ببويرات الحسون ، وتضبط (24 ) مهاجر غير شرعي .

بويرات الحسون – 14 يونيو – 2023 م ( وال ) – قامت إدارة المهام الخاصة قامت بتسيير دوريات إلى منطقة بويرات الحسون انطلاقا من مقرها الرئيسي بمدينة مصراتة، وذلك في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبُالة شاطئ البحر حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية .

وأكد مراسل ( وال) بمدينة مصراته أن دوريات إدارة المهام الخاصة عثرت خلال عمليات البحث و الاستطلاع على القارب قرب شاطئ البحر، فيما ضبطت ( 22 ) شخصا يحملون الجنسية البغلاديشية، إضافة إلى ضبط شخصين من الجنسية المصرية

وأوضح المصدر نقلا عن مصادر أمنية بالإدارة أنه تم إحالة الموقوفين إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

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