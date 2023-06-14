بحث تهيئة الظروف لعمل الشركات البريطانية في بنغازي

بنغازي 14 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، مع رئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني السيد بيتر ميلت والوفد المُرافق له، تهيئة الظروف لعمل الشركات البريطانية في مدينة بنغازي .

كما ناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، سُبل و فُرص التعاون و العمل المُشترك في مُختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تحقيق تعاون وتنسيق مُتواصل بين رجال الأعمال في الدولتين.

وبحسب مكتب الإعلام بالبلدية، فقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري السيد ادريس غيث قدورة، السيد المهندس أحمد الطيرة، السيد عبدالباسط سليمان الجازوي ونائب رئيس غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي السيد عبدالمنعم السعيطي. (وال – بنغازي)

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