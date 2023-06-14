بحث سبل التعاون بين هيئة رصد المحتوى الإعلامي وبعثة الأمم المتحدة بشأن الانتخابات

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، مع فريقًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سبل التعاون الدولي في مجال رصد الحملات الانتخابية، وإمكانية فتح آفاق للعمل المشترك في مجال الرصد الإعلامي أثناء فترة الانتخابات، والاستعداد لها في إطار مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة، ودعم نزاهة الانتخابات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا وتكون فريق بعثة الأمم المتحدة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة بطرابلس، مستشار الإعلام السيد محمد الأسعدي، السيدة فاليريا أديغيري من قسم دعم الانتخابات و كبير المستشارين الفنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن دعم الانتخابات السيد هوغو كاسيك.

وقدم السيد رئيس الهيئة، عرضاً موسعاً عن أنشطة الهيئة في مجال رصد المحتوى الإعلامي، وتنظيم العمل الإعلامي، وتقاريرها التي أعدتها خلال الفترة الماضية من بينها تقرير رصد الحملات الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي في الخمس، وتقرير رصد الإخلالات المهنية التي صاحبت الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444، مجيبًا عن جملة التساؤلات التي طرحها الفريق الأممي حول منهجية العمل والأدوات الفنية المستخدمة وكيفية تعاطيها مع التحديات التي تواجهها نظراً لقلة الإمكانيات.

وفي السياق، أشار رئيس الهيئة عن تطلعات الهيئة لفتح آفاق التعاون مع الهيئات المناظرة لها بالمحيط الإقليمي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لرفع مستوى مهارات الراصدين لديها، مؤكدًا استعداد الهيئة لتكون رافدًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في رصد الحملات الانتخابية، وتوجهها إلى إنشاء شبكة للتحقق من الاخبار الزائفة والمضللة خلال فترة الانتخابات القادمة بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية.

وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق، اجتماعًا مماثلاً مع فريق الانتخابات بالأمم المتحدة خلال زيارته للعاصمة طرابلس مطلع الشهر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة وخطتها لدعم الانتخابات، والعمل على رصد الحملات الانتخابية التي بدأتها مع أول تقرير نفذته خلال انتخابات البلدية ببلدية الخمس.

يذكر إن لقاء اليوم حضره، السيد معاذ العكروت مندوب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مدير مكتب الخبراء ومستشار الهيئة السيد رضا الهادي ومدير مكتب الإعلام والتوثيق السيد مصطفى الفرجاني. (وال – طرابلس) هــ ع

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