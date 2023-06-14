طقس : رياح نشطة اليوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل والجنوب.

طرابلس 14 يونيو 2023 ( وال ) – تؤثر التقلبات الجوية على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار, وتكون مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة خاصة علي (الدواخل والجنوب), وتسجل تراجعا ملحوظا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ، وتنتقل التقلبات الجوية بداية من مساء اليوم لتؤثر علي مناطق الشرق برياح نشطة مثيرة للأتربة خاصة يوم الغد مع زيادة في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن تستقر الأجواء على معظم مناطق ليبيا (مطلع الاسبوع القادم) من يوم السبت .

وقال المركز إن حالة السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً من مساء اليوم ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ورجات الحرارة تتراوح مابين (32-37)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (39-45)مْ على باقي المناطق، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد.

وستكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-33)مْ, وتسجل ارتفاعا من يوم الغد على أغلب المناطق وتنخفض يوم الجمعة.

وتتكاثر السحب احيانا على مناطق الجفرة وسبها وغدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على غات ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية معتدلة السرعة وباقي المناطق يوم الجمعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (42-45)مْ, وتسجل انخفاضا يوم الغد على غدامس والحمادة وباقي المناطق يوم الجمعة.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مابين (36-39)مْ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على اغلب المناطق والرياح شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (20:16) ، شروقها ليوم الغد الساعة (05:57) .