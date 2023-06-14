قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 صيادين قبالة شاطئ مدينة غزة.

غزة 14يونيو 2023 (وال) – اعتقلت بحرية الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، خمسة صيادين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت خمسة صيادين، ونقلتهم إلى ميناء اسدود.

وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

.. ( وال ) ..