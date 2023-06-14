وكالة الحدود الأوروبية: 24 مايو كان موعد مغادرة 3 قوارب صيد محملة بمهاجرين غير شرعيين

روما 14 يونيو 2023 (وال) – أعلنت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، أن 24 مايو كان موعد مغادرة 3 قوارب صيد كبيرة من شرق ليبيا، وعلى متنها 2000 مهاجر.

وبحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فقد جاء تقرير داخلي من قبل فريق العمل الإقليمي للاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية، بتاريخ 24 مايو، فإن “فرونتكس أفادت بأن ثلاث سفن صيد كبيرة، تستعد للعبور البحري من منطقة طبرق وعلى متنها ما يقدر بنحو 2000 مهاجر.

وأضاف التقرير: اليوم غرق قارب صيد غادر طبرق قبالة سواحل اليونان، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 59 ضحية مؤكدة، وعدد غير معروف حتى الآن من المفقودين وربما المئات.

واختتم التقرير: في الوقت الحالي، لا يمكن تحديد ما إذا كانت سفينة الصيد التي انقلبت في منطقة البحث والإنقاذ باليونان، واحدة من ثلاث سفن أبلغت عنها وكالة فرونتكس في 24 مايو. (وال – روما) هــ ع

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