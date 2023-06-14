أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً للوزراء في الكويت.

الكويت 14 يونيو 2023 (وال) – صدر في الكويت أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمر الأميري وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ونص على أنه “يعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.

ويأتي التكليف بعد نحو أسبوع على صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

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