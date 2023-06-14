انقلاب قارب صيد مليء بالمهاجرين قبالة السواحل اليونانية

أثينا 14 يونيو 2023 (وال) – انقلب قارب صيد مليء بالمهاجرين قبالة سواحل جنوب اليونان متجهًا إلى إيطاليا، كان يقل حوالي 750 شخص عند شبه جزيرة بيلوبونيز.

هذا و لقي 79 شخصًا حتفهم، ويخشى أن المئات في عداد المفقودين، حيث بدأت مهمة إنقاذ مجمومة بعد أن غرقت السفينة المبحرة من منطقة طبرق في شرق ليبيا.

وأعلنت السلطات عن إنقاذ 104 أشخاص من المياه عقب الحادث المروع، وتم نقل 4 ناجين إلى المستشفى عبر مروحية ظهرت عليهم أعراض انخفاض حرارة الجسم.

وقال خفر السواحل اليوناني: لم يتضح عدد الركاب الذين قد يظلون في عداد المفقودين في البحر بعد انتشال 59 جثة.

وتواصل 6 سفن لخفر السواحل وفرقاطة بحرية، وطائرة نقل عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية وعدة سفن خاصة، كما تم جلب طائرة بدون طيار من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس).

وأعاقت الرياح العاتية، عملية البحث عن ناجين من حطام سفينة المهاجرين الأكثر دموية في اليونان هذا العام، حيث أتضح أن خفر السواحل الإيطالي نبه السلطات اليونانية وفرونتكس بشأن اقتراب السفينة يوم الثلاثاء، وتم رصده في المياه الدولية، لكن الركاب “رفضوا أي مساعدة” من المسؤولين قبل غرق قاربهم بعد ساعات فقط.

وقال خفر السواحل: إنه لم يكن أحد على متن الطائرة يرتدي سترات نجاة، مبينه هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إي آر تي) إن غالبية الأشخاص الذين كانوا على متنها هم من الشباب.

ووفقًا للأمم المتحدة، وصل 72 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص معظمهم إلى إيطاليا. (وال – أثينا) هــ ع

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